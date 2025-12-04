Il Libro dei Fatti festeggia 35 anni da oggi in libreria la nuova edizione

Webmagazine24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Adnkronos festeggia la 35ª edizione del Libro dei Fatti, strumento imprescindibile per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l’Italia tra il 2024 e il 2025. Pubblicata da Adnkronos Libri, l’”Enciclopedia dei fatti” è disponibile da oggi in libreria. La novità principale dell’edizione 2025 è la cronologia ampliata: oltre alla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Gisele festeggia 35 anni con un libro e un film - Gisele Bundchen, top model da record che in 20 anni di carriera nella moda ha accumulato un patrimonio di 386 milioni di dollari, calcando 446 Km di passerelle tra le più prestigiose (con i ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Libro Fatti Festeggia 35