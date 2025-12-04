Il Libro dei Fatti festeggia 35 anni da oggi in libreria la nuova edizione
(Adnkronos) – Adnkronos festeggia la 35ª edizione del Libro dei Fatti, strumento imprescindibile per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l’Italia tra il 2024 e il 2025. Pubblicata da Adnkronos Libri, l’”Enciclopedia dei fatti” è disponibile da oggi in libreria. La novità principale dell’edizione 2025 è la cronologia ampliata: oltre alla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
