La versione di Giorgia diventa la visione Il libro con titolo pimpato sulla premier esce negli Usa con la prefazione del vicepresidente JD Vance

Giorgia Meloni diventa la protagonista di un nuovo libro negli Stati Uniti, dove il volume intitolato “La visione di Giorgia” uscirà il 26 aprile con una prefazione del vicepresidente JD Vance.

Esce negli Stati Uniti il 26 aprile la “ La versione di Giorgia ”, con le undici interviste di Alessandro Sallusti alla premier Giorgia Meloni. Il volume uscì in Italia nel 2023, per Rizzoli. Ma per il mercato americano, il libro, edito da Skyhorse, alza il livello nel titolo: la “versione” diventa “ La visione di Giorgia “. Con tra l’altro una prefazione speciale, firmata dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. A darne notizia è stata la giornalista americana di Politico Sophie Cai, autrice della newsletter sulla Casa Bianca West Wing Playbook. Il libro in uscita negli Usa Non è la prima volta che il mondo di Trump fa una buona recensione sulla premier.🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Meloni presenta il suo secondo libro, “La visione di Giorgia”, uscito negli Stati Uniti con una prefazione scritta dal vicepresidente americano JD Vance, che ha voluto sottolineare l’aspetto personale e politico del volume.

La visione di Giorgia: negli Usa esce il secondo libro di Meloni. Prefazione del vicepresidente VanceIl vicepresidente USA firma l'introduzione del secondo libro della premier italiana, tradotto per il mercato americano ... ilfattoquotidiano.it

