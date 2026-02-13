Il Lago Erie squarciato da un'enorme crepa nel ghiaccio di 128 chilometri | si è formata in un lampo

Una larga crepa di 128 chilometri si è aperta improvvisamente sul ghiaccio del lago Erie, a causa delle temperature inaspettatamente miti di questa settimana. La rottura si è verificata in un'area dove il ghiaccio era già fragile, causando un rapido distacco che ha lasciato un solco visibile sulla superficie ghiacciata.