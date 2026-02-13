Il Lago Erie squarciato da un'enorme crepa nel ghiaccio di 128 chilometri | si è formata in un lampo

Una gigantesca frattura di 128 chilometri si è formata nel ghiaccio sulla superficie del lago Erie, uno dei cinque Grandi Laghi del Nord America. L'enorme crepa, che congiunge il lato statunitense con quello canadese del bacino, si è formata a una velocità record ed è visibile dallo spazio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

