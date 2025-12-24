Esce e sparisce nel nulla 32enne trovata morta nel lago in Valle d'Aosta | scivolata per il ghiaccio

La prima ipotesi è quella di un tragico incidente. La 32enne, lavoratrice stagionale, sarebbe scivolata sul ghiaccio finendo in acqua senza riuscire più a riemergere e senza che nessuno si accorgesse di lei in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

