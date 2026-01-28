Delitto di Garlasco | come si è formata l’impronta sul gradino 0 e perché non può essere dell'assassino

La scena del crimine di Garlasco si restringe ancora. Gli investigatori hanno analizzato le impronte di scarpa trovate sul posto e sono arrivati a una conclusione chiara: l’impronta sul gradino 0 non può essere dell’assassino. Dopo aver esaminato le immagini, gli esperti sono certi che non ci siano più persone coinvolte, contrariamente a quanto si pensava all’inizio.

L'idea che sulla scena del crimine vi fossero più persone è un'ipotesi che, visionando accuratamente le immagini e le impronte di scarpa riscontrate, non può trovare fondamento. Gli aggressori avrebbero dovuto necessariamente intercettare le vaste tracce ematiche disposte sul pavimento.

L'articolo analizza le ragioni per cui l'impronta 33 non può essere considerata conferma dell'identità dell'assassino di Chiara Poggi a Garlasco.

A Garlasco, l'impronta 33 non può essere attribuita con certezza all'assassino di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco: una nuova impronta sulla scena del delitto

