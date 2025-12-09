Il giovane pilota Mattia Bucci eletto Stella emergente 2025 dal Ferrari Club Italia

Sarà premiato anche il giovane pilota pescarese Mattia Bucci il 13 dicembre nell'auditorium Enzo Ferrari di Maranello per il premio “Stelle emergenti 2025” nella “Notte dei Campioni”. Bucci infatti grazie ai numerosi podi conquistati sta facendo parlare di sè e sarà dunque premiato dal Ferrari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it