Il giovane pilota Mattia Bucci eletto Stella emergente 2025 dal Ferrari Club Italia
Sarà premiato anche il giovane pilota pescarese Mattia Bucci il 13 dicembre nell'auditorium Enzo Ferrari di Maranello per il premio “Stelle emergenti 2025” nella “Notte dei Campioni”. Bucci infatti grazie ai numerosi podi conquistati sta facendo parlare di sè e sarà dunque premiato dal Ferrari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Riccardo Pera mondiale, il giovane pilota di Marlia vince il titolo iridato endurance
Tragedia in volo, muore giovane allievo pilota ciociaro
Mugello, dramma in pista: grave incidente per Davide Conte, 21 anni. Il giovane pilota lotta per la vita
AUTOMOBILISMO - Per il Racing Team Le Fonti ha partecipato l’equipaggio formato dal giovane pilota pesarese Alessandro Lani e dal navigatore cesenate Gianni Amaducci - facebook.com Vai su Facebook
Mattia, giovane pilota di kart in tv. Da stasera il talent show sui motori - Mattia Bagioni, una giovane promessa forlivese di 19 anni, ha preso parte al nuovo talent ‘ Road to Race Academy ’ che andrà in onda stasera alle 23. msn.com scrive
