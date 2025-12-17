Vittorio Feltri clamoroso | Per la prima volta in vita mia sono d' accordo con Landini

Vittorio Feltri sorprende tutti affermando di essere d’accordo con Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Un’intesa inaspettata tra due figure di spicco, spesso su fronti opposti, suscita curiosità e discussioni sul significato di questa convergenza.

Trovare Vittorio Feltri in accordo con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, è qualcosa che, beh. fa notizia. Il fondatore di Libero, ospite a “ È Sempre Cartabianca ” (programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4) si è espresso in sintonia con Landini sulla vicenda dei dipendenti dei supermercati PAM Panorama, licenziati dopo il famoso “test del carrello”. Afferma Feltri: “Un episodio, anzi vari episodi disgustosi e per la prima volta nella vita sono d'accordo con Landini. Ci voleva il pezzo del carrello per essere d'accordo con Landini”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

