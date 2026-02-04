Peschereccio in fiamme al largo | ricerca disperata per il comandante scomparso dopo l’incidente

Questa mattina, le operazioni di ricerca continuano senza sosta al largo di Portofino, dove il peschereccio ha preso fuoco e si è affondato ieri. Il comandante dell’imbarcazione è ancora disperso, dopo che il mare ha inghiottito un uomo nel caos dell’incidente. Le forze di soccorso scandagliano le acque agitate, ma finora senza esito. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre si aspettano novità sulla sorte del pescatore scomparso.

Il mare ha inghiottito un uomo, e da oltre quarantotto ore le forze di soccorso si muovono inutilmente sulle acque grigie e agitate al largo di Portofino, dove un peschereccio è affondato nel cuore della giornata di martedì 3 febbraio 2026. Il nome della barca, *Acquario*, ora è solo un ricordo scritto sulla mappa delle ricerche, un’ombra sott’acqua dove nessuno ha più trovato traccia del comandante, un uomo di nome non ancora reso noto, disperso nel nulla dopo che il suo stesso natante ha ceduto al peso del mare. L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando il telefono satellitare del peschereccio ha emesso un segnale di emergenza: acqua che imbarcava, motore che si spegneva, e un uomo solo a bordo che, in un gesto disperato, ha chiamato aiuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

