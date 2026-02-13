Il gattino Cheri è stato ritrovato

Il gattino Cheri è stato ritrovato questa mattina in un parcheggio di via Veneto, a distanza di quasi sei mesi dalla sua scomparsa, avvenuta a dicembre 2025, probabilmente a causa di un malinteso tra i residenti e i proprietari.

Una piccola storia che abbiamo raccontato sulle pagine del nostro giornale a dicembre 2025. La vicenda riguardava la scomparsa di un gattino Cheri da via Veneto, che. fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. Cheri in uno dei giorni più importanti per chi ama il Carnevale, ovvero giovedì grasso, è tornato a casa. E se è stato possibile che Cheri tormasse a casa dalla sua padrona Genevieve Vander Motte lo si deve ad una catena di amore e solidarietà di tante persone che hanno creduto in questa storia. Per prima Paola Serni il volto della associazione "Gli amici di Ettore" ( il gatto dei pescatori), che dal primo giorno si è impegnata per ritrovare il gattino che si era allontanato da via Veneto realizzando e diffondendo tantissimi volantini e poi rivolgendosi al nostro giornale, chiedendo di diffondere la notizia della scomparsa del gattino anche attraverso il nostro giornale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

