Ritrovato il 48enne che era stato dato per disperso
E' stato ritrovato a Borzonasca in provincia di Genova l'uomo di 48 anni che era stato dato per disperso nella serata. Era a circa 40 chilometri da dove aveva lasciato la sua auto tra il passo dello Zovallo e il Tomarlo. Pare abbia camminato parecchio giungendo infine davanti ad una rsa dove è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
