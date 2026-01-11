Ritrovato a Pisa gattino scomparso da mesi | Cesare è finalmente di nuovo a casa
A Pisa, un gattino scomparso da mesi è stato ritrovato e ora è di nuovo con la sua famiglia. Cesare, che aveva lasciato casa, è stato ritrovato e riunito con i suoi cari. Questa vicenda dimostra l’importanza di pazienza e speranza nel ritrovare animali smarriti.
Sembra l'incipit di una storia Disney, ma è successo davvero. Dopo mesi dall'allontanamento da casa, il gattino Cesare è tornato a casa dalla sua famiglia. E' stato raccolto dalle Guardie Zoofile di Pisa il 26 dicembre scorso, in via Cardinale Maffi. Poi le ricerche tramite il microchip di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
