Ritrovato a Pisa gattino scomparso da mesi | Cesare è finalmente di nuovo a casa

A Pisa, un gattino scomparso da mesi è stato ritrovato e ora è di nuovo con la sua famiglia. Cesare, che aveva lasciato casa, è stato ritrovato e riunito con i suoi cari. Questa vicenda dimostra l’importanza di pazienza e speranza nel ritrovare animali smarriti.

Il gatto Cesare scompare in Lunigiana, ritrovato a Pisa dopo sei mesi - Soccorso da una pattuglia di guardie zoofile del Nogra il 26 dicembre, il gatto è tornato a casa tra le braccia della proprietaria ... msn.com

