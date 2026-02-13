Il film, in uscita il 26 marzo, mostra come i Millennials vivano una notte di festa sfrenata, a diciassette anni dal diploma. La pellicola porta sul grande schermo le esperienze di una generazione che si trova a confrontarsi con le scelte della vita adulta, mentre i protagonisti si immergono in un weekend di emozioni forti. Nel frattempo, a Roma, Francesco Mandelli cerca un nuovo attore tra i candidati per completare il cast del suo prossimo progetto.

R oma, 13 feb. (askanews) – Provino particolare per Francesco Mandelli, alla ricerca di un volto per completare il suo gruppo di attori. Una clip dal film Cena di classe, ispirato alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Affiancato da Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Nicola Nocella, Andrea Pisani, Francesco Russo, Giulia Vecchio e Annandrea Vitrano, il regista dirige.. una pecora, che al momento dell’azione, risponde con “Beeh “, suscitando complimenti e approvazione. È una clip da Cena di classe, la nuova commedia corale e irriverente diretta da Mandelli e ispirata all’omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il film - nelle sale dal 26 marzo - racconta la generazione dei Millennials attraverso una notte fuori controllo. Diciassette anni dopo il diploma

Dal 30 gennaio nelle sale, il nuovo documentario offre uno sguardo inedito sui venti giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump nel 2025, attraverso gli occhi di Melania Trump.

Cena di Classe è la nuova commedia corale, irriverente e agrodolce, diretta da Francesco Mandelli e ispirata all'omonima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Il film racconta la generazione dei Millennials