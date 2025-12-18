Il documentario nelle sale dal 30 gennaio racconta i 20 giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump dal punto di vista di Melania

Dal 30 gennaio nelle sale, il nuovo documentario offre uno sguardo inedito sui venti giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump nel 2025, attraverso gli occhi di Melania Trump. Tra acchi vertiginosi, cappelli iconici e silenzi calibrati, il film svela aspetti nascosti e momenti di tensione, offrendo un ritratto intimo e sorprendente di una delle figure più enigmatiche dell’ultimo periodo politico americano.

© Iodonna.it - Il documentario, nelle sale dal 30 gennaio, racconta i 20 giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump dal punto di vista di Melania T acchi vertiginosi, cappelli iconici, silenzi calibrati. Melania Trump torna sotto i riflettori con Melania, il documentario che Amazon l ancerà nelle sale il 30 gennaio e che promette uno sguardo " senza precedenti" sui venti giorni che hanno preceduto la rielezione di Trump nel 2025. Venti giorni che, per l'ex modella slovena diventata First Lady, rappresentano «un momento raro e decisivo», da raccontare con «cura, integrità e rigore». Il trailer, diffuso in esclusiva da Fox News e poi rilanciato sui social dalla stessa Melania, ha già fatto discutere su come si svilupperà il docufilm. L'apertura è cinematografica: lei, avvolta in un cappello a tesa larga nel Capitol Rotunda, guarda in camera e sussurra: « Here we go again ».

Melania Trump, ecco il trailer del documentario in cui la First Lady si racconta - Uscirà il 30 gennaio, racconta i 20 giorni che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e si chiama “ Melania ”, perché è quello della First Lady lo sguardo attraverso cui tutto ... tg.la7.it

