Al cinema dal 4 dicembre il film diretto da Carolina Cavalli racconta la storia di Holly che a 28 anni pensa che la sua vita sia andata nelle direzione sbagliata Quando incontra la bambina Arabella pensa di poter cambiare il passato attraverso di lei
R oma, 2 dic. (askanews) – Con la sua interpretazione in Il rapimento di Arabella Benedetta Porcaroli ha vinto il premio come migliore attrice al concorso Orizzonti del festival di Venezia e dal 4 dicembre il film diretto da Carolina Cavalli arriva al cinema. La trama de “Il rapimento di Arabella”, di Carolina Cavalli, al cinema dal 4 dicembre. La regista racconta la storia di Holly, che a 28 anni pensa che la propria vita sia andata nelle direzione sbagliata. Quando incontra una bambina, Arabella, pensa che sia lei stessa da bambina ed è convinta di poter cambiare il proprio passato. La regista ha detto: “In realtà il desiderio di tornare indietro è in realtà l’opposto, un desiderio di andare avanti, ecco”, mentre Porcaroli ha ironizzato: “Abbiamo capito che nella teoria è così che si fa, si risolvono le cose, si accettano e si va avanti, il contrario non funziona tanto bene”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
