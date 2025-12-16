Niente stop alle auto a benzina svolta Ue sulle auto elettriche nel 2035

Dopo settimane di discussioni, la Commissione europea annuncia la decisione di mantenere le auto a benzina oltre il 2035, modificando significativamente le politiche sullo sviluppo delle auto elettriche previste dal Green Deal. Questa svolta rappresenta un cambiamento importante nel panorama delle normative ambientali e dell’industria automobilistica europea.

Dopo settimane di rinvii e negoziati complessi, la Commissione europea è pronta a presentare il nuovo pacchetto sull'automotive, destinato a modificare in modo rilevante l'impianto originario del Green Deal. Il punto centrale riguarda il regolamento sulle emissioni di CO? delle auto, con una possibile revisione dell'obiettivo fissato al 2035. L'ipotesi più accreditata è l'abbandono del taglio del 100% delle emissioni, sostituito da un target di riduzione del 90%, che riaprirebbe lo spazio per alcune motorizzazioni tradizionali anche oltre quella data.

Niente stop benzina e diesel dal 2035: svolta in UE - Il tanto contestato stop alla vendita di auto ICE inizialmente previsto per il 2035 sarà abolito e sarà introdotta una normativa flessibile ... formulapassion.it

L’Unione Europea è arrivata a un passaggio cruciale sullo stop alla vendita di auto con motore termico dal 2035. La decisione definitiva è attesa a breve, ma il fronte politico appare profondamente diviso, con Paesi favorevoli, contrari e altri ancora pronti a chi - facebook.com facebook

