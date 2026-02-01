Nel 2025 gli italiani scelgono sempre più le auto elettriche. Le vendite di veicoli a motore tradizionale, come i diesel, sono in calo. La strada verso le auto ecologiche sembra ormai avviata, con molte persone che preferiscono le nuove tecnologie per il loro prossimo acquisto.

Nel 2025 il mercato automobilistico italiano ha registrato un cambiamento strutturale significativo, con una rapida crescita delle vetture elettriche e un progressivo declino delle motorizzazioni diesel. I dati raccolti da ANFIA confermano un trend che non riguarda solo le singole vetture, ma l’intera composizione del mercato, con nuovi attori in ascesa e tradizionali protagonisti in ritirata. La FIAT Panda si conferma al primo posto tra i modelli più venduti, con oltre 102mila unità immatricolate, seguita da Dacia Sandero e Jeep Avenger, che hanno registrato rispettivamente un calo del 18% e un aumento del 18%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le preferenze degli italiani sulle auto nel 2025: elettriche in crescita, diesel in ritirata

Nel 2025, il mercato delle auto usate in Italia ha registrato un cambiamento significativo: la Volkswagen Golf ha superato la Fiat 500 come modello più richiesto dai consumatori.

