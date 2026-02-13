Il derby d’Italia dei Thuram Fratelli rivali a San Siro

Il derby d’Italia dei Thuram si avvicina, con Marcus e Khéphren Thuram pronti a sfidarsi di nuovo come rivali, questa volta a San Siro, dopo che entrambi sono stati convocati per la partita tra Inter e Juventus, alimentando l’attenzione sui due fratelli che si trovano dall’altra parte della barricata.

L’incrocio tra fratelli è vicino a ripetersi. Questo dicono le indicazioni dai centri sportivi di Inter e Juventus: Marcus e Khéphren Thuram stanno per ritrovarsi di nuovo come avversari. Punti di forza in attacco (il nerazzurro) e a centrocampo (il bianconero) furono anche tra i realizzatori della sfida d’andata, finita 4-3 per la Signora con tanto di polemiche che videro protagonisti proprio i Thuram. Dopo i gol di Marcus del 2-3 e il pareggio di Khephrén, il punto finale lo mise a segno Adzic in un’azione giudicata regolare dall’arbitro Colombo, nonostante un contatto precedente tra Bonny e il Thuram bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

