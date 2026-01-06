Inter show a San Siro | distrugge tutte le rivali in un dato

L’Inter ha consolidato la propria posizione in classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro il Bologna a San Siro. La squadra ha mostrato un gioco dominante, creando numerose occasioni da gol e mettendo in difficoltà gli avversari. Lautaro Martinez ha avuto diverse opportunità, colpendo anche una traversa. La prestazione dei nerazzurri conferma la loro crescita e l’obiettivo di mantenere la vetta della Serie A.

Inter. L’ Inter si è ripresa la vetta della Serie A grazie al netto 3-1 rifilato al Bologna. I nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo, creando un’infinità di occasioni da gol e sfiorando più volte la rete con Lautaro Martinez, che ha anche centrato una traversa. Il portiere Ravaglia, però, ha risposto con almeno tre interventi di altissimo livello, negando la gioia del gol a Bastoni, Lautaro e Dimarco. Il successo contro i felsinei conferma il momento brillante dei ragazzi di Cristian Chivu, capaci di imporre il proprio gioco e di tenere un ritmo elevato per tutta la partita. Inter: statistiche impressionanti e big-match in arrivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Inter Milan, San Siro sold out, coreografia all’Arancio e pre-match show per i tifosi: tutte le info sul derby Leggi anche: San Siro Inter, il dato sull’affluenza allo stadio dei tifosi nerazzurri! Le ultime sul Club meneghino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter-Bologna, la diretta da San Siro; Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta; Diretta Inter-Bologna, oggi Serie A. Live risultato e aggiornamenti; Inter-Bologna 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Zielinski, Lautaro e Thuram, gli highlights. Serie A, Inter show a San Siro: Bologna battuto 3-1 con Zielinski, Lautaro e Thuram - 1 nel match della 18ª giornata di Serie A, disputato questa sera alle 20. ilnapolionline.com

