Derby d’Italia il siparietto natalizio tra i fratelli Thuram
Khephren Thuram al fratello Marcus per gli auguri di Natale: “Gli regalo una maglia della Juve”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: L'imbarazzante siparietto tra profumi che celebrano la vittoria alle elezioni e il siparietto sulle mogli
Leggi anche: Fratelli d’Italia, rotta sulla Lombardia: scambio col Veneto e il derby con la Lega
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
È sempre Derby d'Italia https://mdst.it/4jhJAQS #SportMediaset - facebook.com facebook
#InterWomen, #Magull: "Sappiamo quanto conta un derby in Italia, in campo per vincere" x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.