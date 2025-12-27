Derby d’Italia il siparietto natalizio tra i fratelli Thuram

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Khephren Thuram al fratello Marcus per gli auguri di Natale: “Gli regalo una maglia della Juve”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

