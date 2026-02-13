Il croupier che si giocava il reddito di cittadinanza in una bisca clandestina

Il croupier che si giocava il reddito di cittadinanza in una bisca clandestina a Gallarate (Varese) è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha smantellato un giro illegale di gioco d’azzardo nascosto tra le mura di un magazzino abbandonato. Durante l’operazione, i finanzieri hanno denunciato il gestore, un uomo di 45 anni, e identificato una ventina di altre persone colte sul fatto mentre tentavano di nascondere le carte e i soldi.

Una bisca clandestina è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Gallarate (Varese). Il gestore è stato denunciato mentre altre 20 persone, tutti giocatori, sono state identificati dalle Fiamme Gialle durante l'accesso. La sala da gioco, priva di qualunque autorizzazione, era nascosta all'interno della sede di un' associazione sportiva dilettantistica. La sera l'attività ufficiale lasciava spazio alle tre salette più discrete sul retro della struttura. Dove sino all'alba i giocatori, provenienti da Lombardia e Piemonte, alcuni poco più che 20enni altri con precedenti, si alternavano ai tavoli verdi in lunghe partite di poker Texas Hold'em con la formula del " sit e go " che prevede che il giocatore lasci il tavolo una volta terminate le fiches.