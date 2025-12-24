Scacco al casinò illegale Scoperta in Versilia una bisca clandestina

Una recente operazione in Versilia ha portato alla scoperta di una bisca clandestina operante in modo illecito. Tra croupier, fiches, puntate di

VIAREGGIO (Lucca) Croupier, fishes, triangoli "all in", maxi tavoli da poker. E tante banconote che giravano per le puntate di rito. Gli uomini della Guardia di Finanza si sono trovati in un vero casinò abusivo allestito in un capannone alla periferia della città, quello che gli stessi militari hanno definito "il più importante centro di raccolta di scommesse clandestine della zona". In quella zona industriale, animata di giorno da officine e laboratori, ogni sera alle 22 calava l’ombra della bisca, con un viavai di persone che sono state segnalate alle Fiamme Gialle per quel giro insistente e sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

