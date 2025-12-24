Scacco al casinò illegale Scoperta in Versilia una bisca clandestina
Una recente operazione in Versilia ha portato alla scoperta di una bisca clandestina operante in modo illecito. Tra croupier, fiches, puntate di
VIAREGGIO (Lucca) Croupier, fishes, triangoli "all in", maxi tavoli da poker. E tante banconote che giravano per le puntate di rito. Gli uomini della Guardia di Finanza si sono trovati in un vero casinò abusivo allestito in un capannone alla periferia della città, quello che gli stessi militari hanno definito "il più importante centro di raccolta di scommesse clandestine della zona". In quella zona industriale, animata di giorno da officine e laboratori, ogni sera alle 22 calava l’ombra della bisca, con un viavai di persone che sono state segnalate alle Fiamme Gialle per quel giro insistente e sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Prato, controlli della polizia sul territorio: scoperta una bisca clandestina con 14 persone
Leggi anche: Scacco al contrabbando, nelle campagne scoperta la fabbrica clandestina di sigarette: 10 arresti
Scacco al casinò illegale. Scoperta in Versilia una bisca clandestina - Blitz della Finanza in un locale ricreativo nella zona industriale di Viareggio. lanazione.it
Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, stop alle voci di crisi, i loro erano solo pasticci social: «Tra noi va tutto bene, siamo solo 2 boomers che fanno un sacco di casini, ma ci adoriamo come sempre». - https://www.eva3000.com/agnese-de-pasquale-e-roberto - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.