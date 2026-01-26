Atletica | il Cus Pisa protagonista al Meeting Indoor di Carrara

Lo scorso 17 gennaio, presso l’impianto indoor di Carrara, si è tenuto il Meeting Indoor Assoluto, valido come campionato toscano in diverse categorie. L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione, con competizioni sui 200m, 400m, 800m, marcia e altre specialità. Il Cus Pisa ha preso parte alla manifestazione, contribuendo alla rappresentanza sportiva della città in questa importante occasione di atletica indoor.

Pisa, 26 gennaio 2026 – Lo scorso sabato 17 gennaio, a Carrara, presso l'impianto indoor si è svolto il Meeting Indoor Assoluto (200m, 400m, 800m, marcia), valido anche come Campionato Toscano Assoluti, Promesse, Junior, Allievi, nonché come Campionato Toscano Marcia Cadettie e Ragazzie e Campionato Toscano PesoJuniores e Gara Peso Master. La sezione atletica del Cus Pisa ha ottenuto numerose prestazioni di rilievo. Ai Campionati Toscani indoor Nicola Gullo (allievo) ha trionfato nei 200m della categoria con 23.88, prima gara stagionale, e ha chiuso al 3º posto assoluto nella classifica generale.

