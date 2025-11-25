Lecce premia il centrosinistra Silvia Miglietta eletta in consiglio regionale

Lecceprima.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Il Centrosinistra si impone anche nella città di Lecce con il 58,34 percento: la lista Decaro Presidente con il 21,28 percento supera di qualche decina di voti il Pd, e Silvia Miglietta (già assessora con la giunta Salvemini) raccoglie 3.704 preferenze, quattro volte il numero di voti ceh. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

