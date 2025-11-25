Lecce premia il centrosinistra Silvia Miglietta eletta in consiglio regionale
LECCE – Il Centrosinistra si impone anche nella città di Lecce con il 58,34 percento: la lista Decaro Presidente con il 21,28 percento supera di qualche decina di voti il Pd, e Silvia Miglietta (già assessora con la giunta Salvemini) raccoglie 3.704 preferenze, quattro volte il numero di voti ceh. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
LECCE - La XXVI edizione premia il film di Elsa Kremser e Levin Peter. Riconoscimenti anche a The Pupil, The Love That Remains e What Marielle Knows. Il direttore La Monica: “Una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni” - facebook.com Vai su Facebook
Presidente #Lecce: “C’è questa invenzione su #Camarda, ma quale premio dal Milan? Falsità sul rigore” Vai su X
Lecce, il centrosinistra lancia un referendum contro l’estensione del filobus: “Progetto mai condiviso” - È questa la risposta del centrosinistra cittadino al progetto approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone lo scorso ... Si legge su quotidianodipuglia.it