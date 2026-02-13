Il Comune grazia le moto E stanga 5 stelle e AirBnb

Il sindaco di Milano ha deciso di mettere al riparo le moto, approvando una delibera che elimina i divieti in Area B e C, una mossa che ha scatenato polemiche. Dopo l’ok del Garante comunale al referendum contro le restrizioni, il primo ottobre le moto a due tempi e a gasolio Euro 2 e 3, così come le benzina Euro 0, 1 e 2, potranno circolare senza limitazioni. Il Partito Democratico ha temuto che la questione potesse favorire il centrodestra in vista delle prossime elezioni, e ha deciso di intervenire per bloccare il referendum e mantenere aperte le strade

Il sindaco aveva già anticipato il semaforo verde. Dopo che il Garante del Comune aveva dato il via libera al referendum contro i divieti di accesso in Area B e C a moto e ciclomotori a due tempi e a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2 i dal primo ottobre, il Pd non poteva permettersi di lasciare un tema così ghiotto al centrodestra durante la campagna elettorale. E ieri la giunta ha approvato un'altra proroga di un anno, al primo ottobre 2027, quando comunque vada sarà in carica un altro sindaco. La scelta, spiega una nota, «è scaturita dall'analisi del parco circolante che ha subìto sostanziali variazioni rispetto alle previsioni originarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Comune grazia le moto. E stanga 5 stelle e "AirBnb" Il comune della Tuscia dove le assicurazioni moto sono alle stelle Oriolo Romano, noto per il suo patrimonio rinascimentale, nasconde una realtà meno affascinante: i costi delle assicurazioni moto sono tra i più elevati della Tuscia. Il Comune stanga Dussmann: 9mila euro di multe per le mense Il Comune di Lecco ha deciso di multare Dussmann Service con 9mila euro. Contenuti correlati Argomenti discussi: A Palazzo di Città Seduta solenne del Consiglio comunale per il Giorno del Ricordo; MARRUBIU: RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IN VIA GRAZIA DELEDDA; L'Istante della Grazia: Annunciazioni di Giuseppe Bazzani –21 febbraio; Grace / Grazia. Bruce Gilden per Raffaello. GRAZIA, CHE ORGOGLIO! Con grinta, costanza e una determinazione FUORI DAL COMUNE sei risultata IDONEA al concorso per Allievi Carabinieri Un traguardo MERITATO, costruito passo dopo passo anche grazie al supporto del Centro Studi Br - facebook.com facebook