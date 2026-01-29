Il Comune stanga Dussmann | 9mila euro di multe per le mense

Il Comune di Lecco ha deciso di multare Dussmann Service con 9mila euro. La società milanese che gestisce le mense scolastiche, sociali e aziendali da luglio, ha accumulato sanzioni in sei mesi per inadempienze non precisate. La questione ora rischia di creare tensioni tra le parti.

Otto sanzioni in sei mesi per il gestore della ristorazione comunale. Ma sulla natura dei problemi. Novemila euro di sanzioni in sei mesi per inadempienze contrattuali non specificate. È quanto dovrà pagare la Dussmann Service, società milanese che da luglio 2023 gestisce il servizio di ristorazione delle mense scolastiche, sociali e aziendali del Comune di Lecco. Le penalità verranno recuperate direttamente dalle fatture, trattenendo i soldi dai corrispettivi dovuti all'azienda per i servizi erogati nel secondo semestre 2025. La determinazione dirigenziale dello scorso 28 gennaio, firmata dalla dirigente dell'Area 4 Manuela Agnello, formalizza il provvedimento senza però chiarire quali siano state le violazioni contestate alla società che ogni giorno fornisce i pasti a circa 1.

