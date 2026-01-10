Fratelli d’Italia prove di maggioranza | Pronti a un centrodestra unito

Fratelli d’Italia avvia consultazioni con gli altri partiti del centrodestra, dimostrando una volontà di unione in vista delle prossime elezioni comunali del 2027. Nonostante l’attuale ruolo di opposizione, il partito manifesta un’intesa crescente con la maggioranza di governo, come evidenziato dalla collaborazione su bilanci e emendamenti recenti. Questi segnali indicano un possibile rafforzamento della coalizione in vista delle sfide future.

di Claudio Roselli Prove generali di intesa fra Fratelli d’Italia e il resto della maggioranza di centrodestra che amministra dall’ottobre del 2021, quando manca di fatto un solo anno alla partenza della campagna elettorale per le comunali della primavera 2027? Come noto – caso non unico da di certo raro – a Palazzo delle Laudi l’attuale primo partito nazionale sta all’opposizione, anche se in ultimo la vicinanza al resto della coalizione è sempre più netta, vedi il recente ok al bilancio di previsione e l’approvazione di due emendamenti presentati proprio da Fratelli d’Italia. Che in una propria nota lo ha fatto capire a chiare lettere: "Con l’approvazione degli emendamenti, la maggioranza ha dato a Fratelli d’Italia un segnale chiaro e incontrovertibile, che ha un’unica lettura di senso: quella di un’apertura concreta e palese nei nostri confronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Atreju, delegazione lecchese di Fratelli d'Italia a Roma: "Centrodestra unito per Lecco"

