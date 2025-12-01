Bufera su Albanese anche il Pd prende le distanze | Le parole sull’attacco ai giornalisti incompatibili con la cittadinanza

Bologna, 1 dicembre 2025 – E ora, che fare? Dopo le infelici parole di sabato di Francesca Albanese sull’assalto pro Pal alla sede torinese de La Stampa, per quanto rettificate in serata (“Condanno l’irruzione, ma che sia di monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro” aveva detto), la cittadinanza concessa dal Consiglio comunale alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati torna al centro della bufera politica locale. I mea culpa tra la maggioranza dem. Prima i mea culpa di chi aveva votato sì tra le fila della maggioranza a Palazzo d’Accursio (la piddì Cristina Ceretti e il civico Filippo Diaco ), poi, ieri, le bordate del Pd, che hanno di fatto messo in bilico l’onorificenza, senza contare il disappunto del sindaco Matteo Lepore, espresso pubblicamente sabato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

