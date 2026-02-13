Il caso del farmaco che cura i bambini epilettici introvabile da sei mesi

Da sei mesi, il farmaco essenziale per i bambini epilettici è introvabile, creando grande preoccupazione tra le famiglie. La carenza ha portato a difficoltà nel mantenere le terapie quotidiane e ha messo in crisi molti genitori che temono per la salute dei loro figli. La mancanza di scorte si è verificata in diversi ospedali e farmacie, lasciando molte famiglie senza una soluzione immediata.

Un'emergenza farmaceutica, su alcuni prodotti in particolare, preoccupa ormai da mesi le famiglie di pazienti con patologie specifiche, specie per quelle altamente invalidanti. Una preoccupazione che finora è rimasta confinata soprattutto su giornali locali, ma che mercoledì 11 febbraio è invece approdata in commissione Affari sociali alla Camera. Da alcuni mesi il numero di farmaci carenti in Italia, cioè di farmaci introvabili a vari livelli, da quelli che hanno equivalenti disponibili a quelli per i quali è autorizzata l'importazione dall'estero, ha raggiunto livelli alti, sfiorando anche i 2000 farmaci.