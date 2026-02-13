Dario Antiseri dice che il capitalismo non promette paradisi in terra, e questa sua convinzione emerge chiaramente nell’intervista che pubblichiamo in questa pagina, firmata da Vittorio Macioce e risalente al 2008.

Pubblichiamo in questa pagina lo stralcio di un'intervista, a firma di Vittorio Macioce, che il filosofo Dario Antiseri rilasciò al nostro quotidiano nel 2008. Nella chiacchierata con una delle nostre migliori firme partì da Bernard de Mandeville per analizzare gli aspetti del nostro presente. Era tanto tempo fa, un giorno d'autunno del 1987. Il botto, disse un amico, si è sentito fino a Alpha Centaury. Stava parlando del crollo di Wall Street. Cinquecento punti in un solo giorno. In fumo. Gli anni '80 scivolavano in fretta, portandosi via i tuoi vent'anni, l'ottimismo e forse una fetta di futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il capitalismo non promette paradisi in terra. È la sua vera forza"

