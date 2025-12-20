Scende il gelo tra Canestrari e Forza Italia Paradisi | Ci interessa la squadra
Anche il centrodestra si avvia ad andare avanti compatto in vista delle comunali 2026. Il sindaco Massimo Olivetti ha già dato la sua disponibilità a ricandidarsi per un secondo mandato e ha già ricevuto l’endorsement di Fratelli d’Italia, partito che ha nella Giunta Olivetti già due assessori: il vice sindaco Riccardo Pizzi, ex civico e l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Petetta. "Da quando fin dall’autunno del 2020, Forza Italia ha comunicato formalmente al sindaco che Alan Canestrari (assessore alle attività economiche), rappresentava solo se stesso, è del tutto evidente che i suoi passaggi politici continuano a riguardare solo se stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scende il gelo tra Canestrari e Forza Italia, Paradisi: Ci interessa la squadra.
