L’allarme lanciato da Draghi all’Europa sul futuro, ormai sempre più prossimo, non scalda granché i vertici comunitari e tanto meno quelli dei singoli Stati. I ritardi nella crescita del prodotto interno lordo, che posizionano l’aerea euro fanalino di coda a livello mondiale delle economia evolute, o in via di evoluzione, dovrebbero costituire il primo riferimento per dare inizio ad una svolta che per realizzarsi appare sempre più collegata alla trasformazione in industria bellica, di una parte non certo irrilevante di quella che ha reso l’Europa una delle guide del globo. Da noi il tema bellico seppur molto presente, sia nel linguaggio politico che in quello dei media, resta più confinato alla problematiche della deindustrializzazione in corso, capeggiato dal settore automobile, a cui si associa sempre più quello della siderurgia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Per ridare forza al Paese bisogna riportare in pista il capitalismo famigliare