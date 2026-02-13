Il Bangladesh volta pagina | alle elezioni trionfano i nazionalisti del Bnp

Il Partito Nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni parlamentari del Bangladesh, dopo mesi di tensioni e accuse di brogli che hanno portato a scontri tra sostenitori e oppositori nelle strade di Dhaka.

Il Partito Nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni parlamentari del Bangladesh. La coalizione, guidata dal partito nazional-conservatore di Tarique Rahman, ha conquistato oltre 210 seggi per una schiacciante maggioranza di due terzi nella Jatiya Sangsad, la Camera della Nazione composta da 300 membri. Ampiamente distaccata la più grande formazione islamista del Paese, Jamaat e Islami, ferma a una settantina di seggi, che con i suoi 11 partiti partner aveva promesso in campagna elettorale un radicale cambiamento economico della nazione.