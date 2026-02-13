Bangladesh il Bnp vince le prime elezioni dopo la caduta del regime di Sheikh Hasina

Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha ottenuto una larga vittoria nelle elezioni legislative del 12 febbraio, le prime dopo l’insurrezione che nell’estate del 2024 aveva causato la caduta del regime di Sheikh Hasina. La vittoria arriva in un clima di tensione crescente, alimentato da settimane di proteste e scontri tra sostenitori dei vari schieramenti, che hanno complicato la campagna elettorale. Tra i candidati, molti hanno sottolineato la volontà di rafforzare la stabilità del paese e di rispondere alle richieste di cambiamento delle piazze. La vittoria del Bnp segna un nuovo capitolo politico

Ma poco dopo il principale avversario del Bnp, la coalizione guidata dagli islamisti del Jamaat-e-Islami, ha messo in discussione l'esito del voto. "Non siamo soddisfatti del processo che ha portato all'annuncio dei risultati", ha affermato il partito, denunciando "incongruenze e manipolazioni che sollevano seri dubbi sulla sua integrità". I risultati ufficiali dovrebbero essere annunciati in giornata dalla commissione elettorale. Un portavoce della commissione, Ruhul Amin Mollik, ha dichiarato all'Afp che il tasso di partecipazione è stato del 59,44 per cento. Tarique Rahman, 60 anni, è l'erede di un'importante dinastia politica bangladese.