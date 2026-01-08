Juventus risolto il contratto con Igor Tudor

La Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Igor Tudor. La decisione, ufficializzata nelle ultime ore, consente al tecnico di valutare nuove opportunità professionali, anche oltreconfine. La società ringrazia Tudor per il lavoro svolto e si concentrerà ora sulle future strategie sportive.

