Sosta selvaggia e bagni sporchi E c’è chi parcheggia tra i banchi

Una macchina gialla si è infilata tra i banchi del mercato, creando scompiglio tra i venditori e i clienti. La sosta selvaggia e i bagni sporchi sono ormai all’ordine del giorno, ma questa volta qualcuno ha deciso di parcheggiare proprio nel cuore del mercato, senza rispetto per le regole e per le persone che lo frequentano. La scena si ripete spesso, lasciando i passanti in difficoltà e i commercianti costretti a fare i conti con il caos.

Incurante delle regole e a tutela dei tanti passanti che frequentano il mercato settimanale, l’ auto gialla arriva fin dentro il mercato. C’è chi indignato si sposta e chi prende il cellulare per “denunciare“ il comportamento selvaggio alla polizia locale. Ieri è bastato stazionare una mezzora all’ingresso, lato cimitero, per vederne di ogni colore: "Nonostante ci sia il divieto – osserva il titolare del banco di ortofrutta Italo & Melo – gli automobilisti entrano e parcheggiano come nulla fosse. E’ molto pericoloso. Ma la soluzione per eliminare i rischi alla sicurezza è un’altra: speriamo che il Comune torni sui propri passi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da circa quindici anni, lungo viale Cormons si sviluppa una disputa tra cittadini e albergatori, culminata recentemente in una tensione crescente.

Le strade di Aversa si stanno confrontando con un aumento di manovre azzardate e sosta selvaggia, generando caos e disagi alla viabilità.

