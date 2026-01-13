Pubblicato il Codice di Comportamento dei dipendenti | avviata la consultazione per raccogliere proposte

Il Comune di Rimini ha avviato una consultazione pubblica sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione. L’obiettivo è raccogliere proposte e suggerimenti per definire i principi etici e i doveri di buona condotta dei dipendenti pubblici. Questa iniziativa mira a promuovere trasparenza e responsabilità all’interno dell’amministrazione, coinvolgendo la cittadinanza nel processo di definizione delle norme etiche.

Il Comune di Rimini ha avviato una consultazione pubblica allo scopo di raccogliere proposte e suggerimenti sul Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, un atto che ogni amministrazione è chiamato ad adottare e che stabilisce i principi etici e i doveri di buona.

