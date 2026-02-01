Bomba Icardi-Juve si scalda all’improvviso il ritorno in Serie A | la situazione
La Juventus si muove per mettere sotto contratto Mauro Icardi. L’attaccante argentino, in scadenza con il Galatasaray, ha il futuro incerto e i bianconeri vogliono approfittarne. La trattativa si fa più calda mentre si cerca di trovare un accordo sul rinnovo.
L’argentino è in scadenza col Galatasaray e il rinnovo è in una fase complicatissima: i bianconeri provano a inserirsi La Juventus accelera sul fronte offensivo. Ci sta provando almeno, anche perché non è la prima ‘sgasata’ di questo finale di mercato che poi puntualmente è andata vuoto. Prima Mateta, poi En-Nesyri, poi ancora Kolo Muani che al momento il Tottenham non lascia andare. Preso comunque il vice-Yildiz, Jeremie Boga, in un blit di stanotte, ora la dirigenza bianconera sta cercando anche la punta che può giocare con David o alternarsi con lui. Mauro Icardi (Ansafoto) – calciomercato.it In questo senso è spuntata una suggestione dal grande fascino che porta il nome di Maurito Icardi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
