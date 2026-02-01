La Juventus si muove per mettere sotto contratto Mauro Icardi. L’attaccante argentino, in scadenza con il Galatasaray, ha il futuro incerto e i bianconeri vogliono approfittarne. La trattativa si fa più calda mentre si cerca di trovare un accordo sul rinnovo.

L’argentino è in scadenza col Galatasaray e il rinnovo è in una fase complicatissima: i bianconeri provano a inserirsi La Juventus accelera sul fronte offensivo. Ci sta provando almeno, anche perché non è la prima ‘sgasata’ di questo finale di mercato che poi puntualmente è andata vuoto. Prima Mateta, poi En-Nesyri, poi ancora Kolo Muani che al momento il Tottenham non lascia andare. Preso comunque il vice-Yildiz, Jeremie Boga, in un blit di stanotte, ora la dirigenza bianconera sta cercando anche la punta che può giocare con David o alternarsi con lui. Mauro Icardi (Ansafoto) – calciomercato.it In questo senso è spuntata una suggestione dal grande fascino che porta il nome di Maurito Icardi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bomba Icardi-Juve, si scalda all’improvviso il ritorno in Serie A: la situazione

Approfondimenti su Icardi Juve

Mauro Icardi, attaccante argentino, è al centro di numerose speculazioni di mercato riguardo un possibile ritorno in Serie A.

Le voci su un possibile ritorno di Icardi in Serie A continuano a alimentare le indiscrezioni del mondo del calcio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Icardi Juve

La Juventus pensa ad Icardi per rinforzare l’attacco: le ultimeStando a quanto appreso dalla redazione di TuttoJuve.com, la Juventus, nei giorni scorsi, avrebbe pensato a Mauro Icardi per rinforzare il suo attacco. Il Galatasaray, però, sembra disposto ... tuttojuve.com

Juventus, Pedullà: ‘Sondaggio dei bianconeri per Mauro Icardi, condizioni non semplici’La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo e offrire nuove soluzioni a Luciano Spalletti. Le valutazioni sono in ... it.blastingnews.com

BOMBA DI MERCATO COMOLLI NE PRENDE DUE https://bit.ly/4qSU23G - facebook.com facebook