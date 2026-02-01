La Juventus sta trattando con il Galatasaray per portare Mauro Icardi in bianconero. I contatti sono ufficiali e l’obiettivo è rafforzare il reparto offensivo. La trattativa è in corso e potrebbe portare a una svolta nelle prossime settimane.

La Juventus ha avviato contatti ufficiali con il Galatasaray per valutare la possibilità di acquisire Mauro Icardi, in un’operazione che potrebbe segnare un passo importante nel piano di rinforzo in attacco. L’interesse del club bianconero, confermato da fonti interne al settore sportivo, è legato alla necessità di rafforzare il reparto offensivo dopo un inizio di stagione caratterizzato da prestazioni irregolari in area avversaria. Icardi, attualmente in forza al club turco dopo il passaggio dal Paris Saint-Germain, ha mostrato un rendimento costante in Serie A e in Europa, con 15 gol e 6 assist nelle ultime 20 partite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve valuta colpo in attacco: trattativa in corso con il Galatasaray per Icardi

Approfondimenti su Juve Galatasaray

La Juventus ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray.

Il Galatasaray ha avviato una trattativa con l’Inter per Davide Frattesi, proponendo 35 milioni di euro per l’obbligo di riscatto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juve Galatasaray

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e Diaby; Chi è Xaver Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus: contatti positivi e possibile colpo a parametro zero per l’estate, ruolo e caratteristiche; Juventus-McKennie: Spalletti lo valuta come centravanti tra emergenza attacco e calciomercato; La Juve ha trovato l'attaccante del futuro? Colpo in prospettiva dei Bianconeri, arriva un classe 2010.

Calciomercato live: Boga e Holm alla Juventus, Milan, si cerca l'intesa per Mateta, Lookman verso l'Atletico MadridCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Icardi, presi Holm e Boga. Inter su Diaby, Milan si riapre Mateta. Lookman all’AtleticoCalciomercato, le news di oggi 01 febbraio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

La Juventus valuta anche questo nome in fascia Ecco chi e qual è la situazione - facebook.com facebook

La #Juventus valuta anche questo nome in fascia Ecco chi e qual è la situazione x.com