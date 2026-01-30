Juve Galatasaray | Spalletti ritrova Osimhen ‘minaccia’ Icardi Incroci suggestivi ai playoff di Champions League
Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League. Il tecnico toscano può contare sul suo attaccante, che torna in campo dopo l’infortunio, e si prepara a sfidare Mauro Icardi, che rappresenta una minaccia per la sua difesa. La sfida tra le due squadre si avvicina e promette spettacolo.
Juve Galatasaray: Spalletti ritrova il suo bomber Osimhen, ‘minaccia’ Mauro Icardi. Incroci suggestivi ai playoff di Champions League. Il sorteggio di Nyon ha sancito che la Juventus se la vedrà con il Galatasaray ai playoff della Champions League. Un’urna sfortunata dunque, visto che, almeno sulla carta, l’altra avversaria, il Brugge, era molto più abbordabile. ULTIMISSIME JUVE LIVE Ma la sfida tra i bianconeri e i turchi esprime diverse sfaccettature. Innanzitutto ci sarà la riunione tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen. I due insieme hanno vinto uno storico scudetto a Napoli, rimanendo per sempre nella storia del club partenopeo, e si ritroveranno dunque per la prima volta da avversari dopo il magico viaggio in azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
