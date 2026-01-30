Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League. Il tecnico toscano può contare sul suo attaccante, che torna in campo dopo l’infortunio, e si prepara a sfidare Mauro Icardi, che rappresenta una minaccia per la sua difesa. La sfida tra le due squadre si avvicina e promette spettacolo.

Juve Galatasaray: Spalletti ritrova il suo bomber Osimhen, ‘minaccia’ Mauro Icardi. Incroci suggestivi ai playoff di Champions League. Il sorteggio di Nyon ha sancito che la Juventus se la vedrà con il Galatasaray ai playoff della Champions League. Un’urna sfortunata dunque, visto che, almeno sulla carta, l’altra avversaria, il Brugge, era molto più abbordabile. ULTIMISSIME JUVE LIVE Ma la sfida tra i bianconeri e i turchi esprime diverse sfaccettature. Innanzitutto ci sarà la riunione tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen. I due insieme hanno vinto uno storico scudetto a Napoli, rimanendo per sempre nella storia del club partenopeo, e si ritroveranno dunque per la prima volta da avversari dopo il magico viaggio in azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Galatasaray: Spalletti ritrova Osimhen, ‘minaccia’ Icardi. Incroci suggestivi ai playoff di Champions League

Approfondimenti su Juve Galatasaray

La partita tra Juventus e Galatasaray in Champions League sta facendo discutere i tifosi italiani.

Ecco una panoramica delle possibili avversarie della Juventus nei playoff di Champions League, in base alla posizione attuale nel girone.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juve Galatasaray

Argomenti discussi: Monaco-Juve: classifica Champions, chi trova Spalletti agli spareggi; Champions, Juve bloccata a Monaco. Spalletti: È mancata la qualità; Poca Juve, pareggio in casa del Monaco ma playoff raggiunti: ora o Galatasaray o Bruges; Il cammino della Juve: Gala o Bruges e poi le inglesi. Le schede delle avversarie.

Galatasaray-Juventus: Spalletti ritrova Osimhen e Icardi, due attaccanti e due rapporti diversiLa Juventus ha pescato il Galatasaray nei play-off di Champions League e se per i bianconeri lo stadio di Istanbul rievoca pessimi ricordi sotto la neve, Luciano Spalletti tra i ... tuttojuve.com

Juventus, Galatasaray ai playoff di Champions League: la rosa, la stagione e Osimhen (che ritrova Spalletti)Spalletti e Osimhen, nuovo capitolo. Dopo aver trascorso una stagione da record, conclusa con la vittoria del tricolore a Napoli, si ritroveranno, l'uno contro l'altro. Infatti, ... ilmessaggero.it

Giorgio Chiellini commenta a Sky Sport il sorteggio che vede la Juve abbinata al Galatasaray Il pensiero alla partita del 2013 fino ad arrivare a Osimhen: il dirigente non si nasconde #Juve #Chiellini x.com

Che sfide che attendono le italiane nei playoff di #championsleague! La #Juve sfiderà il #Galatasaray, l’#Inter il #BodoGlimt mentre l’#Atalanta dovrà vedersela con il #BorussiaDortmund. Cosa ne pensate #calcionews24 - facebook.com facebook