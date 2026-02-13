I trafugatori di salme di oggi non pensano più al corredo funebre
Ieri, a noi trafugatori di salme antiche, è successo uno strano episodio. Si è trovato uno splendido corredo funebre, ma non la salma. Questa volta, i ladri non si sono preoccupati del corredo, che pure era ricco di oggetti preziosi, ma hanno lasciato tutto sul posto, concentrandosi esclusivamente sulla ricerca di artefatti o reliquie di valore.
Ieri, a noi trafugatori di salme (antiche), è successo uno strano episodio. Si è trovato uno splendido corredo funebre, ma non la salma. Mai successa una cosa del genere. Di solito, chi faceva il nostro mestiere nei secoli, rubava il corredo, non viceversa. Ecco il ricco corredo. Da una stima, siamo sul milione di euro. 150 anfore di dimensioni da paura. Tanto che chi le ha viste per primo è scappato in preda al terrore. Uscito dal posto, ci ha avvertito per prepararci a vedere quelle vergogne. Mobili e arazzi, fabbricati e tessuti con metodo Porsche “omonimo”. Anelli con pietre di dubbia provenienza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Ai funerali di Ylenia Musella fumogeni e palloncini. Il manifesto funebre anche al nome del fratello che l’ha uccisa
Ai funerali di Ylenia Musella, nel rione Luzzatti, si sono riuniti tanti amici e parenti.
Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti. La procuratrice: “Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo”
A Crans-Montana, oggi sono arrivate in Italia le salme di cinque giovani vittime della tragedia di Capodanno.
