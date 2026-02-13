I trafugatori di salme di oggi non pensano più al corredo funebre

Ieri, a noi trafugatori di salme antiche, è successo uno strano episodio. Si è trovato uno splendido corredo funebre, ma non la salma. Questa volta, i ladri non si sono preoccupati del corredo, che pure era ricco di oggetti preziosi, ma hanno lasciato tutto sul posto, concentrandosi esclusivamente sulla ricerca di artefatti o reliquie di valore.