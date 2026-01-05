Crans Montana oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti La procuratrice | Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo
A Crans-Montana, oggi sono arrivate in Italia le salme di cinque giovani vittime della tragedia di Capodanno. La procura ha annunciato che l’indagine richiederà molto tempo. La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale e internazionale, lasciando un ricordo difficile da cancellare e segnando un punto di svolta nel territorio.
“Una tragedia che segna un prima e un dopo”. Così il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, ha definito la strage di Capodanno a Crans-Montana, costata la vita a giovanissimi e destinata a lasciare un segno profondo non solo nelle famiglie delle vittime, ma nell’intera comunità svizzera e internazionale. “È la prima volta nella mia vita che mi trovo di fronte a un evento che porta via giovani vite – ha detto in un’intervista alla Rsi – e ho l’impressione che ci sarà un prima e un dopo Crans-Montana per molte persone e per me”. Il rientro a casa. È il tempo del dolore e del rientro delle vittime nei luoghi d’origine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine. Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi: identificati i sei giovani connazionali morti. Anche Riccardo e Sofia tra le vittime
Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine: l’Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi
Crans-Montana, identificate vittime italiane: oggi il rimpatrio di 5 salme. LIVE - Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno nella svizzera Crans- tg24.sky.it
Strage di Crans Montana, oggi atterreranno a Linate le salme di cinque ragazzi - I corpi verranno rimpatriati con un C130 dell'Aeronautica Militare che atterrerà all'aeroporto di Linate ... milanotoday.it
Crans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio - L'accusa dell'ambasciatore "Tragedia evitabile". rainews.it
Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook
Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.