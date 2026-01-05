A Crans-Montana, oggi sono arrivate in Italia le salme di cinque giovani vittime della tragedia di Capodanno. La procura ha annunciato che l’indagine richiederà molto tempo. La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale e internazionale, lasciando un ricordo difficile da cancellare e segnando un punto di svolta nel territorio.

“Una tragedia che segna un prima e un dopo”. Così il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, ha definito la strage di Capodanno a Crans-Montana, costata la vita a giovanissimi e destinata a lasciare un segno profondo non solo nelle famiglie delle vittime, ma nell’intera comunità svizzera e internazionale. “È la prima volta nella mia vita che mi trovo di fronte a un evento che porta via giovani vite – ha detto in un’intervista alla Rsi – e ho l’impressione che ci sarà un prima e un dopo Crans-Montana per molte persone e per me”. Il rientro a casa. È il tempo del dolore e del rientro delle vittime nei luoghi d’origine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti. La procuratrice: “Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo”

