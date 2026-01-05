Crans Montana oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti La procuratrice | Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo

Da ilfattoquotidiano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, oggi sono arrivate in Italia le salme di cinque giovani vittime della tragedia di Capodanno. La procura ha annunciato che l’indagine richiederà molto tempo. La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale e internazionale, lasciando un ricordo difficile da cancellare e segnando un punto di svolta nel territorio.

“Una tragedia che segna un prima e un dopo”. Così il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, ha definito la strage di Capodanno a Crans-Montana, costata la vita a giovanissimi e destinata a lasciare un segno profondo non solo nelle famiglie delle vittime, ma nell’intera comunità svizzera e internazionale. “È la prima volta nella mia vita che mi trovo di fronte a un evento che porta via giovani vite – ha detto in un’intervista alla Rsi – e ho l’impressione che ci sarà un prima e un dopo Crans-Montana per molte persone e per me”. Il rientro a casa. È il tempo del dolore e del rientro delle vittime nei luoghi d’origine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

crans montana oggi l8217arrivo delle salme in italia di 5 ragazzi morti la procuratrice indagine ci vorr224 un8217enorme quantit224 di tempo

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, oggi l’arrivo delle salme in Italia di 5 ragazzi morti. La procuratrice: “Indagine? Ci vorrà un’enorme quantità di tempo”

Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine. Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi: identificati i sei giovani connazionali morti. Anche Riccardo e Sofia tra le vittime

Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine: l’Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

crans montana oggi l8217arrivoCrans-Montana, identificate vittime italiane: oggi il rimpatrio di 5 salme. LIVE - Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno nella svizzera Crans- tg24.sky.it

crans montana oggi l8217arrivoStrage di Crans Montana, oggi atterreranno a Linate le salme di cinque ragazzi - I corpi verranno rimpatriati con un C130 dell'Aeronautica Militare che atterrerà all'aeroporto di Linate ... milanotoday.it

crans montana oggi l8217arrivoCrans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio - L'accusa dell'ambasciatore "Tragedia evitabile". rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.