Ai funerali di Ylenia Musella fumogeni e palloncini Il manifesto funebre anche al nome del fratello che l'ha uccisa

Ai funerali di Ylenia Musella, nel rione Luzzatti, si sono riuniti tanti amici e parenti. La chiesa era piena, tra fumogeni e palloncini, per salutare la ragazza. Sul manifesto funebre compare anche il nome del fratello che l’ha uccisa, scatenando polemiche tra i presenti. La vicenda ha fatto discutere molto in zona.

