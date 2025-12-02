Sony a7 V ufficiale | la nuova full frame base ha prestazioni da top di gamma
Da 10 a 30 fps senza-nero in quattro anni. La nuova Sony a7 V supera la a7 IV in tutto. Readout 4,5 volte più veloce, 16 stop di dinamica, stabilizzazione 7,5 stop, batteria +20%, video 4K 120p e 4K 60p senza crop su oversampling 7K. 🔗 Leggi su Dday.it
