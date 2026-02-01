Uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association rivela che chi preferisce restare sveglio fino a tardi, i cosiddetti gufi, rischia più di chi si alza presto, le allodole. La ricerca mostra che il ritmo circadiano influisce sulla salute, e chi si adatta meno ai cicli naturali potrebbe avere più problemi cardiovascolari. La differenza tra le due abitudini diventa così importante anche per il benessere generale.

(Adnkronos) – Il mondo, ormai è noto, si divide in allodole – chi si alza presto al mattino – e gufi – cioè gli amanti della notte, i tiratardi, ma chi rischia di più in termini di salute? A rispondere è uno studio pubblicato sul 'Journal of the American Heart Association, secondo cui sono proprio le persone con un cronotipo serale (quindi i gufi) a presentare spesso un disallineamento circadiano, che può compromettere i comportamenti salutari e le funzioni cardiometaboliche. Il lavoro che giunge a queste conclusioni è uno studio prospettico su 322.777 partecipanti alla Uk Biobank (maxi database sanitario) di età compresa tra 39 e 74 anni, senza patologie cardiovascolari note.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Gufi Allodole

Scopri come un gesto apparentemente semplice come pronunciare una parolaccia possa influenzare positivamente le tue performance fisiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gufi Allodole

Argomenti discussi: Vai a dormire tardi? Rischi infarto e ictus: lo studio sui ‘gufi’ che tutti dovrebbero leggere; Ucraina, Zelensky: Ci prepariamo a incontri la prossima settimana.

Gufi o allodole, chi rischia di più? I risultati di uno studio(Adnkronos) - Il mondo, ormai è noto, si divide in allodole - chi si alza presto al mattino - e gufi - cioè gli amanti della notte, i tiratardi, ma chi rischia di più in termini di salute? A risponder ... cn24tv.it

Svegliarsi alle 5 del mattino ti sta distruggendo? La scienza demolisce il mito della sveglia all’albaScopri perché svegliarsi presto non è la chiave del successo per tutti. La scienza dei cronotipi rivela come il tuo DNA decide i tuoi orari migliori e perché ignorarlo rovina salute e carriera. veb.it

#Salute: gufi o allodole, chi rischia di più #infarti e ictus I risultati di uno #studio - facebook.com facebook

#Salute: gufi o allodole, chi rischia di più #infarti e ictus I risultati di uno #studio x.com