Uno studio svela i pericoli delle maniche lunghe negli ospedali perché è meglio evitarle

Recenti studi evidenziano i rischi legati alle maniche lunghe negli ospedali. Le mani e gli strumenti dei medici rischiano di contaminarsi facilmente, facilitando la trasmissione di batteri come lo stafilococco aureo. Per questo molti ospedali stanno considerando di vietarle o limitarne l’uso, per ridurre il pericolo di infezioni.

(Adnkronos) – In principio fu lo stetoscopio, colonizzato dal temibile stafilococco aureo. Poi toccò alla cravatta dei medici che, non venendo lavata di frequente, era un parco giochi per batteri e altri agenti patogeni. L'attenzione all'abbigliamento di medici e infermieri, e ai materiali più 'attraenti' per i patogeni – in relazione alle infezioni ospedaliere –.

