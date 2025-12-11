Juventus la vittoria contro il Pafos in Champions League ha un valore ancora più importante | non si verificava da un anno Ecco di cosa si tratta

La Juventus torna a conquistare due vittorie consecutive in Champions League, un risultato che mancava da oltre un anno. La recente vittoria contro il Pafos rappresenta un segnale di crescita e fiducia per la squadra di Spalletti, che non riusciva a ottenere questo risultato da settembre-ottobre 2024. Un passo importante nel percorso europeo dei bianconeri.

Juventus, i bianconeri tornano a vincere due gare consecutive in Europa. Un segnale di crescita per la squadra di Spalletti che non accadeva da settembre-ottobre 2024. La vittoria ottenuta dalla Juventus nell'ultima giornata di Champions League ha un peso specifico notevole, non solo per la classifica e il morale, ma anche per le statistiche. I bianconeri di Luciano Spalletti sono riusciti a conquistare due partite consecutive nella massima competizione europea per club, un risultato che non si verificava da oltre un anno. La Juventus non vinceva due gare consecutive in Champions League da settembre-ottobre 2024, quando aveva battuto in successione PSV Eindhoven e Lipsia.

