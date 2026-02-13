I Maccaruni cu gli ferri riconosciuti tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali PAT della Regione Lazio

Il nome “Maccaruni cu gli ferri” è stato inserito tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Lazio dopo che il Ministero dell'Agricoltura ha aggiornato l’elenco nazionale. La decisione deriva dalla qualità artigianale di questa pasta fatta a mano, preparata con tecniche tramandate da generazioni. Ora, questa specialità locale potrà essere tutelata e promossa in tutta Italia, contribuendo alla valorizzazione delle tradizioni culinarie della regione.

I “Maccaruni cu gli ferri” sono tra le ventotto nuove eccellenze regionali entrate nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), con l’ultimo aggiornamento pubblicato dal Masaf, Ministero dell'agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste. Un impegno preso sul.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it I marron glacé e la focaccia rapolanese entrano tra i prodotti agroalimentari tradizionali Due nuovi prodotti si aggiungono ai prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana: i marron glacé e la focaccia rapolanese. Dalla castagna rossa alle polpette di alici: 28 eccellenze del Lazio diventano “Prodotti agroalimentari tradizionali” Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste ha appena ufficializzato 28 nuovi “Prodotti agroalimentari tradizionali” del Lazio, tra cui spiccano la castagna rossa e le polpette di alici, riconoscimenti arrivati dopo un’attenta valutazione delle tradizioni locali e delle ricette autentiche della regione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: I Maccaruni cu gli ferri riconosciuti tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Lazio; I Maccaruni cu gli ferri tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali; Dalla castagna rossa alle polpette di alici: 28 eccellenze del Lazio diventano Prodotti agroalimentari tradizionali; Lazio da record: 28 nuove eccellenze riconosciute. Canterano protagonista con Pane e Tartufo. I Maccaruni cu gli ferri tra i Prodotti Agroalimentari TradizionaliI Maccaruni cu gli ferri , prodotto tipico di Giuliano di Roma, sono stati ufficialmente riconosciuti tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Lazio. Sono ventotto le nuove ec ... ciociariaoggi.it Giuliano di Roma – I maccaruni cu’gli féri riconosciuti come piatto tipico tradizionaleUfficialmente inserito nel registro dei piatti tipici tradizionali, l'emblema della comunità giulianese, a 30 anni dalla prima sagra del paese, ha ottenuto l'ufficialità di un riconoscimento da tempo ... tunews24.it Il ministero dell'Agricoltura ha inserito il limone palermitano tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani. facebook PAT, Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani: con gli spaghetti all'assassina la Puglia festeggia il 4° posto x.com