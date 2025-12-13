I marron glacé e la focaccia rapolanese entrano tra i prodotti agroalimentari tradizionali

Due nuovi prodotti si aggiungono ai prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana: i marron glacé e la focaccia rapolanese. Questa riconoscimento valorizza le eccellenze gastronomiche della regione, preservando le ricette e le tradizioni locali. La loro inclusione rafforza il patrimonio enogastronomico toscano, promuovendo la qualità e l’autenticità di queste specialità.

FIRENZE – Arrivano due new entry tra i prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) della Toscana: i marron glacé e la focaccia rapolanese. Sale così a 470 prodotti l’elenco nazionale dei Pat, Prodotti agroalimentari tradizionali. I marron glacé, nome italiano dei marrons glacés d’oltralpe, sono ottenuti dalla lavorazione di castagne di grandi dimensioni, cotte, candite e successivamente glassate. La focaccia rapolanese è un dolce composto da due dischi di pasta di mandorle tenuti insieme da crema pasticcera, e con zucchero a velo spolverato sopra. È un prodotto tipico del comune di Rapolano Terme. Corrieretoscano.it

I marron glacé e la focaccia rapolanese entrano nei PAT della Toscana - La versione candita del marrone fiorentino è da tempo apprezzata, il dolce senese è celebrato ogni anno da una gara casalinga ... intoscana.it

Sagra della Panella e della Focaccia rapolanese. Il “Settembre” celebra le tipicità - Musica, spettacoli, gusto e cultura: ogni sera un appuntamento diverso RAPOLANO TERME. ilcittadinoonline.it

PaolaBuccella Parrucchieri. The Cashmere Collective & ProdBySOS & DJ Spinz · Still Chill. Marron glacè, una calda tonalità di castano che si distingue per i suoi riflessi ricchi e luminosi.È un colore versatile, adatto a diverse carnagioni e lunghezze di capelli, - facebook.com facebook