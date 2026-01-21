Charlie Puth torna in Italia nell’estate 2026 con due concerti del suo Whatever’s Clever! World Tour, in occasione dell’uscita del nuovo album prevista per il 6 marzo. La tournée, che include anche il singolo Beat Yourself Up, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove melodie e i successi che lo hanno reso noto a livello internazionale.

Charlie Puth arriva in Italia nell’estate 2026 con due tappe del suo Whatever’s Clever! World Tour, a supporto dell’omonimo album in uscita il 6 marzo, anticipato dal singolo Beat Yourself Up. L’artista americano sarà protagonista venerdì 24 luglio all’ Anfiteatro di Pompei – Beats of Pompeii e sabato 25 luglio a Villa Erba – Lake Sound Park di Cernobbio (Como). Inoltre, l’artista è stato scelto per interpretare l’Inno Americano durante il Super Bowl di San Francisco il prossimo 8 febbraio. Con il suo tour mondiale Puth farà tappa in Nord America, Europa e Regno Unito. Il tour comprenderà quasi 50 spettacoli, con esibizioni a San Diego, Phoenix, San Francisco, Vancouver, Boston, Nashville, Stoccolma, Barcellona, Parigi, Londra, Varsavia e altre città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charlie Puth, annunciati due concerti in Italia nell’estate 2026

Charlie Puth annuncia due concerti in Italia a luglio, ecco dove e i bigliettiCharlie Puth annuncia due concerti in Italia a luglio come parte del suo tour mondiale

Leggi anche: Charlie Puth a B.O.P. – Beats of Pompeii 2026, in esclusiva per il Sud Italia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: CHARLIE PUTH: due concerti in Italia nel 2026 con il Whatever’s Clever! World Tour; CHARLIE PUTH – due date in Italia per il Whatever’s Clever! World Tour; Charlie Puth annuncia due concerti in Italia; Charlie Puth annuncia due concerti in Italia a luglio, ecco dove e i biglietti.

Charlie Puth in Italia: due concerti imperdibili a luglio 2026Charlie Puth in tour in Italia a luglio con concerti a Pompei e Cernobbio. Scopri come acquistare i biglietti. notiziemusica.it

Charlie Puth, annunciati due concerti in Italia nell’estate 2026L'articolo Charlie Puth, annunciati due concerti in Italia nell’estate 2026 proviene da Metropolitan Magazine. Charlie Puth arriva in Italia nell’estate 2026 con due tappe del suo Whatever’s Clever! msn.com

. @charlieputh è stato scelto per interpretare l’Inno Americano durante il #SuperBowl di San Francisco il prossimo 8 febbraio x.com

Manca sempre meno al #SuperBowl e le sorprese non sono finite Anche i #GreenDay saranno tra i protagonisti della cerimonia di apertura, l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara Spazio ai momenti istituzionali: Charlie Puth con l’inno nazionale e Br - facebook.com facebook