L' estate dei concerti a Pisa | il direttore artistico di Pisamo in redazione

L’estate a Pisa si riempie di musica. Il direttore artistico di Pisamo, Tommaso Casigliani, ha fatto visita alla redazione per anticipare alcune novità sul cartellone dei concerti. Dice che quest’anno ci sarà un’attenzione particolare agli artisti internazionali, con l’obiettivo di offrire una stagione ricca di eventi di livello. La città si prepara a vivere serate all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento, con artisti che arrivano da fuori e attirano pubblico da tutta la regione.

Tommaso Casigliani anticipa alcune novità del cartellone estivo: "Puntiamo su artisti internazionali".

